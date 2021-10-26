Как выучить авиационный английский: советы экспертов

Авиационный английский: что это, как учить максимально эффективно

Профессии пилота и бортпроводников пользуются большой популярностью. Причин для этого масса – романтика постоянных перелетов, хорошая зарплата, социальный пакет, возможность посмотреть мир за счет работодателя. Большинство пилотов мечтает о международных полетах, а для этого требуется знание английского языка. О специфике его изучения для людей, работающих в авиации, можно прочесть подробнее на сайте школы, занимающейся проведением соответствующих курсов.

Что такое авиационный английский

Каждая профессия обладает своей спецификой. Пилоты задаются вопросом, как выучить авиационный английский, так как есть масса терминов, которые используются исключительно в авиации.

Изучать авиационный английский нужно всем, кто планирует выполнять международные полеты. В авиации есть такое понятие как фразеология радиообмена. Оно обозначает, что за пределами родной страны всё общение выполняется на английском языке. Подразумевается, что он имеет наиболее широкое распространение в мире, поэтому его проще всего использовать абсолютному большинству пилотов для выполнения своих рабочих обязанностей.

Фразеология радиообмена представляет определённый набор авиационных команд, указаний, фраз на английском, который нужен для ориентирования воздушного судна в небе и донесения текущего положения дел до диспетчера. Пилоты должны уметь доносить свои мысли на английском в нештатных ситуациях: пожар на борту, обнаружение террористов, экстренная посадка, смена маршрута, конфликты внутри салона и прочее. Помимо профессиональной терминологии, нужно владеть еще и общим английским для обеспечения взаимного понимания между пилотом и другими членами экипажа.

Что такое шкала оценки ICAO/ ИКАО

Шкала оценки ICAO/ ИКАО представляет собой чётко описанный набор требований в плане владения авиационной терминологией и фразеологией по-английски по уровням. Всем известно, что в международной классификации знания иностранного языка CEFR присутствует 6 уровней. Так вот, в шкале ICAO/ ИКАО также используется 6 уровней.

Работа на международных сообщениях требует уровня знаний, соответствующего 4 уровню, который подтверждать раз в 3 года. 5 уровень по шкале ICAO/ ИКАО требует подтверждения раз в 6 лет, а 6 уровень дополнительного подтверждения не требует. Пилоты, владеющие языков ниже 4 уровня, не допускаются к международным перелётам.

Как быстро выучить английский для авиации

У любого пилота, желающего работать на международных авиа сообщениях, возникает логичный вопрос, как выучить авиационный английский в кратчайшие сроки. Это важно, так как необходимо сдать экзамен, состоящий из трёх частей:

Разговор и описание;

Аудирование – прослушивание радиообмена с последующим ответом на вопросы;

Чтение и перевод статьи из авиационного издания или законодательства.

Авиационный английский язык можно изучить двумя способами, путём прохождения специальных курсов или выучить его самостоятельно. Каждый вариант обладает своими преимуществами. Максимального эффекта можно достигнуть, совместив оба варианта, так как это является возможностью получить больше знаний и навыков. Рассмотрим особенности каждого способа изучения.

Специальные курсы

Основным способом учить авиационный английский является прохождение курсов. Этот вариант является оптимальным, так как в этом варианте языке присутствует множество специализированных терминов, информацию об особенностях использования которых порой сложно найти самостоятельно.

Занятия на курсах делятся на 4 типа – говорение, аудирование, грамматика, чтение. Люди могут выбирать занятия в группе или индивидуальные занятия. Изучение языка должно включать в себя как можно больше практики, так что занятия в группе обладают определёнными преимуществами.

Самостоятельное обучение

Изучить английский язык в авиации самостоятельно довольно сложно, однако самостоятельные занятия могут стать отличным дополнением к прохождению курсов. Например, можно расширять свой словарный запас при помощи словарей. Существует также довольно солидный объём специализированной литературы.

Об авиационном английском есть много информации в интернете. Например, можно много узнать об его особенностях из статьи на Википедии. Там содержится основная информация о том, почему именно английский стал языком международного общения, а также требования к уровню знаний пилотов.