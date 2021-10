Инициатива Трех Морей: буфер между Западом и Востоком обсуждают в США

Беседа с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом прошла 25 октября в Фонде Наследие (Heritage Foundation) пости сразу после его рабочих переговоров с заместителем Госсекретаря США Венди Шерман (Wendy Sherman).

Как сообщил Госдепартамент, латвийская и американская стороны подчеркнули важность НАТО для безопасности США и Европы и необходимость совместной работы над общими вызовами безопасности. Они обсудили поддержку США так называемой Инициативы Трех морей (The Three Seas Initiative, 3SI or TSI), и ее очередного саммита, который пройдет в будущем году в Риге.

Инициатива Трех Морей является, пожалуй, незаслуженно забываемым в медийном пространстве международным проектом. Он запущен в 2016 году двенадцатью странами Восточной Европы, географически и исторически находящимися на стыке Западной и Восточной цивилизаций: Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Чехией, Словакией, Австрией, Венгрией, Болгарией, Румынией, Хорватией, и Словенией. Совокупно они составляют 29% территории Евросоюза, и там живет четверть его граждан. Как сообщил латвийский министр, Инициатива намерена приглашать к участию в качестве наблюдателей новых потенциальных членов: есть интерес к Украине и к Западным Балканам, например Черногории.

Свое геополитическое название проект получил в честь Балтийского, Эгейского и Черного морей, к которым выходят его страны, образую как бы буфер между западной и восточной Европой. Поэтому не удивительно, что разговор в Фонде Наследие начался с политической ноты:

«Журналисты действительно иногда называют Латвию, как и другие страны Балтии, постсоветской республикой, – сказал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. – Но мы никогда не входили в состав СССР по собственной воле: это была оккупация. И от тех 50 лет до сих пор остались определенные проблемы, которые нам предстоит решить».

Министр Ринкевичс считает, что эти проблемы в первую очередь инфраструктурные. Именно такое видение и предложила пять лет назад Инициатива Трех морей. «Наши проблемы, прежде всего, связаны с транспортом и энергетикой, – продолжает Ринкевичс. – Пока наш инвестиционный фонд вложил средства в три проекта: это железнодорожный транспортный коридор между Балтикой и Черным морем протяженностью более 3.6 тыс км, строительство цифровых центров обработки данных, основанных на потреблении исключительно «зеленой» электроэнергии, и разработка возобновляемых источников в энергетике.

Для финансирования этих и других проектов (дополнительный портовый терминал сжиженного природного газа, автотранспортные коридоры в Карпатах и др.) Инициатива привлекает как государственные, так и частные средства, причем интерес к инвестициям выражали и инвесторы США. В 2018 году саммит Инициативы Трех Морей посещал тогдашний министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry), гостем саммита 2017 года в Варшаве был бывший президент США Дональд Трамп. Зато на самом первом конгрессе годом раньше – выступал помощник министра иностранных дел Китая Лю Хайсин… В феврале 2020 года тогдашний Госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) высказывал намерение инвестировать до одного миллиарда долларов в инфраструктурные проекты Инициативы.

Собственно, традиционным интересом к Инициативе Трех Морей республиканских кругов США и обусловлен выбор места для встречи латвийского министра: Фонд Наследие имеет репутацию консервативной площадки. Впрочем, латвийский министр не скрывал, что его задачей является заручиться двухпартийной поддержкой Инициативы Трех Морей в США, и встречи в Вашингтоне были в этом смысле обнадеживающими. Вслед за ведущим от Фонда Наследие, он также подчеркнул, что одна из задач Инициативы – обеспечить независимость Европы от агрессивной политики Китая и России.

«Наша потребность в определенных компонентах или товарах, которые производятся в странах, являющихся нашими оппонентами, ставит вас в невыгодное положение. И это часто использовалось Китаем и Россией в первые месяцы пандемии. Впрочем, наш нефтегазовый сектор мы уже диверсифицировали и зависимость снижена, – говорит Эдгарс Ринкевичс. – Так что, инвестиции в дата-центры и кибербезопасность Инициатива Трех Морей рассматривает как свой вклад в то, что мы называем стратегической автономией в Европе», – говорит Ринкевичс.

Ровно за неделю до переговоров в Вашингтоне министр Эдгарс Ринкевичс, находясь в Люксембурге, призвал немедленно ввести более строгие санкции в отношении белорусской авиакомпании и так называемых «турфирм» за перевозку нелегальных мигрантов к границам ЕС. «Позвольте мне выразиться ясно, – добавляет министр Ринкевичс, – мы определенно видим, что Инициатива наших стран является своего рода защитным механизмом как в политическом, так и в экономическом плане. Защиты от экспансии со стороны авторитарных государств, где экономика и политика, и даже спорт, и политика – часто продвигаются вместе».