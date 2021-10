«Дюна» Дени Вильнева возглавил американский прокат и похоже окупится Премьер Молдовы опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа » Фильмы с Тимоти Шаламе, которые обязательно стоит посмотреть После выхода фильма «Дюна» этой осенью, СМИ все чаще стали вспоминать молодого актера Тимоти Шаламе на страницах своих изданий. Стоит отметить, что это далеко не единственная кинокартина, которая стоит вашего внимания. В свои 25 лет Тимоти уже снялся в более 25 фильмах, побывал на страницах многих журналов и даже был номинирован на премию Оскар после дебюта в фильме «Назови меня своим именем». В каких еще фильмах актер сыграл свои потрясающие роли – читайте дальше. «Дюна» (Dune)

«Дюна» – фильм 2021 года, снятый по мотивам научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. События разворачиваются в далеком будущем, где пустынная планета Арракис – единственный источник наиболее редкого и ценного вещества в мире, которое продлевает жизнь человека. Шаламе здесь сыграл главную роль Пола, сына герцога, отправившегося на Арракис помочь своей семье достать пряности. «Назови меня своим именем» (Call Me by Your Name)

«Назови меня своим именем» – романтическая драма. Действие фильма разворачивается летом 1983 года в Северной Италии, где живет 17-летний Элио Перлман вместе со своими родителями. Жизнь подростка неожиданно меняется с приездом молодого американского ученого Оливера. Между Оливером и Элио завязывается дружба, перерастающая в страстные любовные отношения. Согласно сюжету фильма, Элио (Тимоти Шаламе) влюбляется в мужчину, для него это что-то новое, что раньше с ним никогда не случалось. Именно этот фильм принес актеру больше всего наград и первую всемирную славу. «Маленькие женщины» (Little Women)

«Маленькие женщины» – основой новой картины режиссера Греты Гервиг стал одноименный роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, который рассказывает о жизни четырех сестер во время Гражданской войны в США. Тимоти в ленте досталась роль Теодора Лоренса (или просто Лори) – сироты и соседа семьи Марч. Как говорит сам актер, прочитав книгу, сразу влюбился в эту историю и с удовольствием принял участие в съемках. Здесь можно актера рассмотреть с более романтической стороны, поскольку он был таинственно влюблен в одну из сестер. «Король» (The King)

«Король» – это исторический драматический фильм, рассказывающий о принце Геле – будущем короле Генрихе V, который должен унаследовать престол и узнать, что же такое власть. Здесь Шаламе сыграл главную роль принца Гела, который не хочет жить королевской жизнью под руководством своего отца. Сам фильм – это экранизация исторических пьес Шекспира «Генрих IV» и «Генрих V». «Хороший мальчик» (Beautiful Boy)

«Хороший мальчик» – довольно тяжелая психологическая драма, в которой Тимоти сыграл главную роль. Фильм является биографической историей парня с зависимостью. В этой картине отец пытается найти общий язык со своим сыном Ником, который подсел на тяжелые наркотики, и пытался побороть его зависимость. Роль Ника – тяжелая, в ней показывают большой спектр эмоций от состояния под наркотиками до желания сохранить отношения с отцом, страданий из-за разлуки с ним и отчаяния героя наедине с собой. «Интерстеллар» (Interstellar)

«Интерстеллар» – научно-фантастический фильм от Кристофера Нолана о том, как на планете Земля заканчиваются ресурсы для жизни и группа ученых летит в открытый космос изучать другие планеты для дальнейшей эмиграции людей. Это один из первых фильмов Тимоти, где он сыграл второстепенную роль сына пилота НАСА Мэтью Макконахи. К сожалению, здесь не так часто в кадре можно увидеть самого Шаламе, но фильм беспрекословно стоит внимания.