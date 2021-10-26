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«Дюна» Дени Вильнева возглавил американский прокат и похоже окупится

«Дюна» Дени Вильнева возглавил американский прокат и похоже окупится, не смотря на гигантский бюджет

Фильм "Дюна" Дени Вильнева возглавил американский прокат

Фильм «Дюна» от режиссера Дени Вильнева на прошлой неделе вышел в американский прокат и за свой стартовый уик-энд заработал 40,1 млн долларов. 

Это лучший результат в эпоху пандемии для студии Warner Bros. Ранее наиболее успешный старт показала картина «Годзилла против Конга» в марте этого года (31,6 млн долл).

Отметим, что собранная сумма также является лучшей в карьере Дени Вильнева на старте в бокс-офисе США. Предыдущий блокбастер режиссера «Бегущий по лезвию 2049» в первые выходные заработал 32,7 млн долл.

С этой недели «Дюна» также стартовала в Китае и Великобритании. Лента уже превзошла отметку в 200 млн долларов в мире.

26 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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