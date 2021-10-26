Дочь Пола Уокера получила неожиданный привет из прошлого

Недавно вышедшая замуж дочь Пола Уокера Мидоу получила трогательный привет из прошлого. После того как модель потеряла отца, шефство над ней взял напарник Пола по «Форсажу» Вин Дизель. Он же вел девушку под венец.

Однако рядом с Мидоу в нужный момент оказалась и бывшая избранница Пола Уокера Джордана Брюстер. В важный для Мидоу день актриса отправила невесте трогательное послание, в котором выразила все свои чувства.

«Я так счастлива за тебя, красавица. Люблю тебя», — приводит ее слова Eonline.

Примечательно, что сразу после свадьбы Мидоу с избранником отправились в свадебное путешествие. Большую часть кадров, правда, девушка предпочла сберечь от посторонних глаз.