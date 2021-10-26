ДиКаприо вынудил Тома Харди к сумасшедшему поступку

Леонардо ДиКаприо вынудил Тома Харди к сумасшедшему поступку в случае проигрыша в пари. Звезда фильмов и сериалов рассказал в свежем интервью, как проиграл спор коллеге по цеху. В 2016 году Харди был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер второго плана за фильм «Выживший». Артист не верил, что получит заветную статуэтку, однако его коллега по картине, Леонардо ДиКаприо, считал иначе. Знаменитости заключили пари.

«В случае проигрыша я должен был сделать себе татуировку — любую, по желанию Лео», — приводит его слова сама звезда.

Когда Харди все же заполучил свой «Оскар», Леонардо прислал ему записку. На листке бумаги он указал, что именно должен набить на своем теле Харди.

«Своим жутким почерком накорябал: «Лео знает все»», — вспомнил он.

Сейчас на теле Харди красуется та самая татуировка. Правда, конкретное место Том назвать все же отказался.