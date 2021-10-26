В США создали «зеленое» синтетическое авиационное топливо Сбежавший сотрудник разведки заявил, что саудовский наследный принц хотел убить короля с помощью отравленного кольца из России » Чиновники Японии начинают отказываться от дискет По словам Еити Оно (Yoichi Ono), который отвечает за финансы в руководстве района Мэгуро, дискеты «почти никогда не ломались» и «данные с них не пропадали». Муниципальные власти годами использовали 3,5-дюймовые флоппи-диски для обмена информацией с обслуживающим госструктуру банком. Работники мэрии, в частности, сохраняли на них платежные поручения, а дискеты возили непосредственно в банк, где специалисты финансовой организации проводили платежи, «заказанные» таким экзотическим на сегодняшний день способом. Примечательно, что эта система смогла пережить смерть гибких магнитных дисков как технологии. Практически полное прекращение производства накопителей данного типа – Sony, один из пионеров данной области, к примеру, сделала это 10 лет назад – не смутило токийских чиновников. Во-первых, уже имеющиеся дискеты можно продолжать использовать, во-вторых, проблем местным властям и так хватало. Создавать новые, неизбежные при модернизации инфраструктуры, в планы консервативных бюрократов не входило. Ситуация изменилась в 2019 г., когда банк Мидзухо, с которым сотрудничали местные власти Токио, уведомил чиновников муниципалитета Мэгуро о том, что теперь будет взымать дополнительную плату в размере 50 тыс. йен за обслуживание с использованием физических носителей, в том числе и 3,5-дюймовых дисков. _______________________________________________________________________________ Также вплоть до 2019 г. гибкие диски использовала армия США в национальной системе ядерного вооружения. Это были 8-дюймовые дискеты, разработанные более 50 лет назад. Впоследствии устаревшее оборудование было заменено на современное – от дискет отказались в пользу твердотельных накопителей на базе флеш-памяти (SSD).