Британский мультимиллионер научился создавать алмазы из воздуха

Основатель энергетической компании Ecotricity Дейл Винс заявил о запуске стартапа Sky Diamonds, который займется созданием синтетических алмазов. По словам мультимиллионера, эти драгоценные камни станут самыми экологически чистыми в мире, потому все необходимые компоненты для них будут в прямом смысле извлекаться из воздуха. Точнее, из выбросов предприятий и осадков – причем делаться это будет с помощью энергии ветра и солнца.



Сегодня для добычи одного карата алмазов традиционным способом в среднем требуется затратить 3890 л воды, переместить 1000 тонн земли и камней, плюс нужна электроэнергия, выработка которой создает примерно 110 кг углекислого газа в виде выбросов в атмосферу. Это абсолютно неприемлемо с точки зрения заботы об окружающей среде, поэтому в мире растет спрос на алмазы синтетические. Их получают из осаждения насыщенного углеродом метана вокруг мишени в камере при высоком давлении и температуре.

Винс собирается использовать ту же самую технологию, только углерод он хочет получать из углекислого газа, фильтруя атмосферные выбросы. Для получения метана нужен водород, который будут добывать из дождевой воды методом электролиза. Энергию для всех механизмов предоставят солнечные и ветровые электростанции. Винс настолько уверен в успехе, что заявил о готовности выпускать по 200 карат алмазов в месяц со старта проекта, и по 1000 карат по мере модернизации мощностей в следующем году.