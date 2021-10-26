В России закроют государственную статистику от населения «Дюна» Дени Вильнева возглавил американский прокат и похоже окупится » Безумную актрису Светлану Светличную нашли на улице Безумную актрису Светлану Светличную нашли на улице — звезда «Бриллиантовой руки» прогуливалась возле одной из киностудий, пытаясь туда попасть. Стало известно местонахождение «пропавшей» звезды «Бриллиантовой руки» Светланы Светличной. Артистку нашли на киностудии на улице Эйзенштейна. Перед этим она якобы была на ток-шоу, но потом потерялась. «Она чувствует себя хорошо», — сообщил источник, знакомый с ситуацией. О пропаже 81-летней Светличной, страдающей деменцией, в полицию заявил ее сын Алексей Ивашов 24 октября. СМИ сообщали, что актрису последний раз видели на киностудии имени Горького 22 октября, куда ей также вызывали «скорую».