Американский Stryker получит противодроновое электромагнитное оружие

Американские военные считают, что энергетическое оружие будет обходиться относительно дешевле традиционного и позволит вести огонь по целям, пока будет работать источник энергии. В 2019 году армия США включила разработку такого вооружения в число приоритетных проектов. В том числе, военные хотят оснастить оружием направленной энергии бронемашины Stryker, которые входят в состав мобильной системы противовоздушной обороны малого радиуса действия. Его основная задача будет бороться с беспилотниками и их роями.
General Dynamics Land Systems и Epirus 25 октября объявили о партнерском соглашении. Оно предполагает интеграцию Leonidas на пилотируемые и беспилотные боевые машины, в том числе на бронемашины Stryker. Это импульсный электромагнитный излучатель с электронными компонентами на основе нитрида галлия, который способен выводить из строя электронику беспилотных летательных аппаратов. Он может работать как в режиме облучения цели, так и в режиме постоянного излучения для организации бесполетной зоны.
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