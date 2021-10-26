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Адель показала свою потрясающую квартиру

Адель показала свою потрясающую квартиру — она оказалась простой по меркам звезд шоу-бизнеса, но симпатичной.
Певица Адель триумфально вернулась в чарты с новым альбомом, который наделал много шума. Исполнительница решила подогреть интерес к своей персоне еще больше, а потому согласилась на интервью для портала Vogue.

Адель показала публике свой двухэтажный дом. На первом этаже находится светлая и просторная кухня. Певица признается, что обожает проводить время за созданием кулинарных шедевров. Второй этаж занят гостиной и несколькими спальнями.

Весь интерьер певицы выдержан в светлых тонах, что добавляет простора и без того большим комнатам. Адель призналась, что планировала сделать все в классическом английском стиле, что у нее и получилось

26 октября, 2021 | Tags: | Category: Видео, Шоу-бизнес
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