Адель показала свою потрясающую квартиру

Адель показала свою потрясающую квартиру — она оказалась простой по меркам звезд шоу-бизнеса, но симпатичной.

Певица Адель триумфально вернулась в чарты с новым альбомом, который наделал много шума. Исполнительница решила подогреть интерес к своей персоне еще больше, а потому согласилась на интервью для портала Vogue.

Адель показала публике свой двухэтажный дом. На первом этаже находится светлая и просторная кухня. Певица признается, что обожает проводить время за созданием кулинарных шедевров. Второй этаж занят гостиной и несколькими спальнями.

Весь интерьер певицы выдержан в светлых тонах, что добавляет простора и без того большим комнатам. Адель призналась, что планировала сделать все в классическом английском стиле, что у нее и получилось