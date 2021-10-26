80-летний первый космонавт Польши устроил «пьяные гонки» — космонавта остановили за явное превышение скорости, а потом выяснилось, что он еще и выпил.

В Гостынинском повете (районе) Польши за вождение в нетрезвом виде задержан первый польский космонавт Мирослав Гермашевский.

Машина, которая ехала зигзагами, привлекла к себе внимание полицейских из уголовного розыска. Те вызвали дорожную полицию, она и задержала пьяного водителя. За рулем автомобиля оказался Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский. В организме у 80-летнего космонавта оказалось 0,56 промилле алкоголя.

Оформив правонарушение, полицейские отпустили Гермашевского домой. Теперь ему грозит штраф, ограничение на вождение или лишение свободы на срок до двух лет.

Мирослав Гермашевский известен как первый и единственный польский космонавт. В 1978 году он совершил полет на космическом корабле «Союз-30» к орбитальной станции «Салют-6».