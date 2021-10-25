В Україні почнуться відключення світла — цілі регіони будуть потерпати від нестачі електрики. На низці електростанцій запасів палива вистачить менш ніж на 10 днів

Дефіцит світла і віялові відключення – наслідки, про які говорили експерти, тепер можуть стати реальністю. Про це повідомляють в «Укренерго», передає «5 канал».

Напередодні повністю були зупинені обидва блоки Курахівської ТЕС. Із 2015-го року вони працювали з добовим регулюванням потужностей. Станом на вечір 22 жовтня антрацитового вугілля там залишалося максимум на добу.

Менше десятиденних запасів палива також у Трипільської, Зміївської, Криворізької, Запорізької, Бурштинської, Вуглегірської та Курахівської теплових електростанцій.