Внешний вид Анджелины Джоли очень сильно удивил поклонников — по крайней мере некоторые из них посчитали, что актриса просто приклеила себе новые волосы.

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике и подверглась критике в соцсетях из-за внешнего вида. Соответствующие публикации появились в Twitter.

Знаменитость посетила премьеру фильма «Вечные», которая состоялась в Риме, вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Папарацци засняли ее на красной ковровой дорожке в серебристом платье длины макси люксового бренда Atelier Versace. Ее наряд дополнили несколько украшений. На размещенных кадрах видны также наращенные волосы звезды.

Поклонники обругали образ Джоли в многочисленных постах, в особенности фанаты не оценили прическу актрисы. «Анджелина надо уволить своего стилиста по волосам», «Кто сделал ей эти наращенные волосы?», «Лучше бы она просто сделала пучок», «Отвратительные накладные пряди», «Как стилист позволил ей выйти с такой прической? Я бы уволила его», — высказывались пользователи сети.