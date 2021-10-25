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В оккупированном Крыму морги переполнены из-за роста числа умерших от COVID-19

В аннексированном Россией Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за возросшей смертности от COVID-19. Российские власти региона планируют закупать мобильные холодильники, чтобы хранить в них умерших. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на врио министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского.

По словам чиновника, жители Симферополя неоднократно жаловались, что им выдавали тела родственников в плохом состоянии. Власти региона считают, что модульное холодильное оборудование поможет разгрузить морги и «хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии».

В Севастополе оккупационные власти решили установить на въезде в город блокпосты, на которых будут проверять у въезжающих наличие сертификата о вакцинации от COVID-19 или документов, подтверждающих, что человек не заражен коронавирусной инфекцией. В город также можно будет попасть по справке об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании. Документы должны быть с оригинальной медицинской печатью.

25 октября, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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