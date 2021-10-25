В оккупированном Крыму морги переполнены из-за роста числа умерших от COVID-19 » В Одессе суд приговорил двух воров к чтению книг 6 января в Одессе подростков проникли на штрафплощадку и из салонов стоящих автомобилей похитили автомагнитолы, автодинамики и рычаг коробки передач. Ущерб составил 1 455 гривен.

«Похищенные предметы они спрятали в свои рюкзаки, однако в связи с тем, что были замечены охраной площадки, бросили рюкзаки с похищенным имуществом и скрылись с места преступления»,- говорится в сообщении судебного решения.

Позже они вернулись за украденным и были задержаны.

Фигурантам 19 лет и 23 года. Ранее судимы не были.

Во время заседания речь зашла о литературе. Фигуранты заявили, что не любят читать.

Судья посчитал, что лишение свободы для воров автомагнитол будет чересчур суровым. Оно не будет соответствовать ни совершенному правонарушению, ни личностям обвиняемых.

Мужчин все же признали виновными в краже, однако освободили от трехлетнего срока в тюрьме при условии испытательного срока в один год.

За это время они должны периодически появляться для регистрации и сообщать о смене места работы и проживания, а также перечитать следующие произведения: Марка Твена Приключения Тома Сойера и Приключения Гекльберри Финна, повесть Белый Клык Джека Лондон и стихотворение Тараса Шевченко Проходят дни, проходят ночи.

«Суд делает вывод, что не по возрасту, а по развитию указанные лица являются почти детьми, со своим ограниченным внутренним миром, своими обидчивыми и ранимыми чувствами. При определенной жизненной преграде такой человек, не имея жизненного опыта, не имея критического мышления, допускает достаточно тривиальные поступки, которые по своему содержанию являются очевидно общественно опасными», — подчеркнули в суде. 6 января в Одессе подростков проникли на штрафплощадку и из салонов стоящих автомобилей похитили автомагнитолы, автодинамики и рычаг коробки передач. Ущерб составил 1 455 гривен.«Похищенные предметы они спрятали в свои рюкзаки, однако в связи с тем, что были замечены охраной площадки, бросили рюкзаки с похищенным имуществом и скрылись с места преступления»,- говорится в сообщении судебного решения.Позже они вернулись за украденным и были задержаны.Фигурантам 19 лет и 23 года. Ранее судимы не были.Во время заседания речь зашла о литературе. Фигуранты заявили, что не любят читать.Судья посчитал, что лишение свободы для воров автомагнитол будет чересчур суровым. Оно не будет соответствовать ни совершенному правонарушению, ни личностям обвиняемых.Мужчин все же признали виновными в краже, однако освободили от трехлетнего срока в тюрьме при условии испытательного срока в один год.За это время они должны периодически появляться для регистрации и сообщать о смене места работы и проживания, а также перечитать следующие произведения: Марка Твена Приключения Тома Сойера и Приключения Гекльберри Финна, повесть Белый Клык Джека Лондон и стихотворение Тараса Шевченко Проходят дни, проходят ночи.«Суд делает вывод, что не по возрасту, а по развитию указанные лица являются почти детьми, со своим ограниченным внутренним миром, своими обидчивыми и ранимыми чувствами. При определенной жизненной преграде такой человек, не имея жизненного опыта, не имея критического мышления, допускает достаточно тривиальные поступки, которые по своему содержанию являются очевидно общественно опасными», — подчеркнули в суде.