В Китае представили летающий автомобиль

Компания заявляет, что планирует начать выпуск в 2024 году. Окончательный дизайн еще может измениться, но сообщается, что автомобиль HT Aero будет иметь легкую конструкцию и складные роторы.
Стоимость автомобиля, по заявлению компании, не будет превышать 1 млн юаней ($156,6 тыс.).
В компании заявили, что у транспортного средства будет ряд средств безопасности, включая парашюты. Модель вызвала большой интерес у автопроизводителей.
Однако, как отмечает CNBC, при широком использовании возникает ряд проблем, в том числе вопросы регулирования и безопасности.
В июне нынешнего года словацкий профессор Стефан Клейн отправил в очередной полет разработанный им автомобиль AirCar. Сконструированное в форме кабриолета авто превращается в летательный аппарат за 2 минуты и 15 секунд.
В ходе испытания «гибрид» совершил рейс между международными аэропортами Нитры и Братиславы. Машина провела в воздухе 35 минут.
Всего AirCar, оснащенная двигателем производства автоконцерна BWM, налетала уже 40 часов. Прототип летающего автомобиля способен подниматься на высоту 2,5 км и покрывать дистанции до 1 тыс. км.
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