В Китае представили летающий автомобиль

Дочерняя компания китайского производителя электромобилей Xpeng Motors — HT Aero показала автомобиль, который, может не только ездить по дорогам как обычно, но и летать на малой высоте.

Компания заявляет, что планирует начать выпуск в 2024 году. Окончательный дизайн еще может измениться, но сообщается, что автомобиль HT Aero будет иметь легкую конструкцию и складные роторы.

Стоимость автомобиля, по заявлению компании, не будет превышать 1 млн юаней ($156,6 тыс.).

В компании заявили, что у транспортного средства будет ряд средств безопасности, включая парашюты. Модель вызвала большой интерес у автопроизводителей.

Однако, как отмечает CNBC, при широком использовании возникает ряд проблем, в том числе вопросы регулирования и безопасности.

В июне нынешнего года словацкий профессор Стефан Клейн отправил в очередной полет разработанный им автомобиль AirCar. Сконструированное в форме кабриолета авто превращается в летательный аппарат за 2 минуты и 15 секунд.

В ходе испытания «гибрид» совершил рейс между международными аэропортами Нитры и Братиславы. Машина провела в воздухе 35 минут.

Всего AirCar, оснащенная двигателем производства автоконцерна BWM, налетала уже 40 часов. Прототип летающего автомобиля способен подниматься на высоту 2,5 км и покрывать дистанции до 1 тыс. км.