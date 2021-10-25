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В Британии призвали закрыть доступ к школам для противников вакцинации

Кир Стармер

В Британии призвали ввести запрет на митинги и пикеты для противников вакцинации рядом со зданиями школ. С таким заявлением выступил лидер Лейбористской партии Кир Стармер, передает BBC News.

По мнению лидера лейбористов, местные власти должны получить право закрыть доступ к школам для антипрививочников. Это поможет пресечь распространение «опасной дезинформации» и усилить борьбу с COVID-19. «Уровень вакцинации среди детей слишком низкий, а правительство реагирует медленно», — объяснил стремление прогнать протестующих подальше Стармер.

Согласно опросу Ассоциации лидеров школ и колледжей, восемь из десяти школ в Соединенном Королевстве стали мишенью для демонстрантов, выступающих против вакцинации от коронавируса. В некоторых случаях от персонала школ требовали доступ к сайтам образовательных учреждений, а иногда даже угрожали физической расправой.

25 октября, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости
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