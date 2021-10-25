Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер умер в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет, сообщает TMZ.

Причиной смерти стал рак простаты, который у актера диагностировали в 2018 году.

Джеймс Майкл Тайлер наиболее известен по роли Гантера, менеджера кофейни Central Perk из сериала «Друзья». С 1994-го по 2004 год он снялся в 148 эпизодах шоу — чаще чем любой другой актер второго плана, принимавший участие в ситкоме.

В 2021 году Тайлер эпизодически появился по видеосвязи в специальном эпизоде «Друзья: воссоединение». После выхода этого шоу он публично признался, что борется с онкологическим заболеванием.

Тайлер также снимался в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Журнал мод» и «Эпизоды».