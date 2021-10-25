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Tesla в 2021 году стала суперхитом в Европе

Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе в сентябре, впервые электромобиль превзошел модели с бензиновыми двигателями. Об ошеломляющим успехе, с которым столкнулась компании Илона Маска, пишет Bloomberg.

Самый доступный электрокар от Tesla превзошел такие автомобили, как Clio от Renault и Golf от Volkswagen. Производительность Model 3 частично отражает «интенсивный рост продаж Tesla в конце квартала», говорится в отчете исследовательской компании Jato Dynamics. Это первый случай, когда автомобиль, произведенный за пределами Европы, занял первое место в регионе.

На электрические и гибридные автомобили приходилось 23 процента автомобильного рынка Европы в сентябре, это оказалось почти вдвое больше, чем в 2020 году.

В целом отрасль находится в кризисе из-за нехватки полупроводников, производство сокращается, задерживаются поставки. Растущая популярность электромобилей обнадеживает, но продажи пока недостаточно высоки, чтобы компенсировать значительное снижение в других сегментах, отмечают эксперты.

25 октября, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости, США
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