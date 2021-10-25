Российские хакеры вновь атаковали сотни американский компаний

Американские чиновники считают, что новая цель хакеров – данные, хранящиеся в облаках. Методы их работы похожи на взлом сети Национального комитета Демократической партии во время выборов 2016 года. К ней, по мнению Белого дома, также были причастны российские спецслужбы.

Новые атаки эксперты по кибербезопасности также расценивают как шпионские, отмечая, что в мире ускорилась гонка вооружений. По их мнению, теперь национальные спецслужбы пытаются получить секретные данные о работе промышленного и государственных секторов, а также о разработке вакцины против COVID-19.

«Шпионы всегда будут шпионить», – сказал Джон Халтквист, вице-президент по анализу разведданных в компании по кибербезопаности Mandiant. В декабре 2020 года она первой обнаружила масштабную атаку на сервис SolarWinds.

Американские чиновники считают, что ответственность за безопасность лежит в том числе на таких компаниях, как Microsoft. По их мнению, атак можно было бы избежать, если бы поставщики услуг соблюдали базовые принципы кибербезопасности.

Microsoft в свою очередь настаивает, что атаке подвергаются сервисы её посредников – фирм, которые настраивают работу облачных сервисов, которым также доступны чувствительные данные, например, список электронных почт или информация об оборонных технологии, исследованиях вакцин.

Процент успешных взломов, как заявляет Microsoft, небольшой (точной цифры компания не называет). Известно, что недавно уведомление об атаках получили более 600 организаций. Хакеры совершили около 23 тысяч попыток попасть в их компьютерные системы. Для сравнения: за последние три года Microsoft зафиксировала всего 20,5 тысяч атак.