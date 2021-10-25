 
«  
  »

Рассел Кроу сыграет в комедии про Вьетнам и любовь к пиву

Рассел Кроу сыграет в комедии про Вьетнам и любовь к пиву

В Таиланде стартовали съемки фильма «Величайший пивной забег в мире».

Напомним, это новый режиссерский проект Питера Фаррелли, чья «Зеленая книга» получила «Оскар» за лучший фильм в 2019 году. Сюжет основан на невероятной реальной истории, описанной в книге Чика Донохью и Джоанны Моллой. Действие разворачивается в 1967 году. Главный герой едва ли не прямиком из нью-йоркского паба летит во Вьетнам, в эпицентр войны, чтобы выпить по кружке пива с друзьями детства, что отправились воевать.

Рассел Кроу присоединился к Биллу Мюррею и Заку Эфрону. Известно, что картина выйдет на стриминге Apple TV+, но даты релиза пока нет.

25 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  