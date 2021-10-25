Рассел Кроу сыграет в комедии про Вьетнам и любовь к пиву

В Таиланде стартовали съемки фильма «Величайший пивной забег в мире».

Напомним, это новый режиссерский проект Питера Фаррелли, чья «Зеленая книга» получила «Оскар» за лучший фильм в 2019 году. Сюжет основан на невероятной реальной истории, описанной в книге Чика Донохью и Джоанны Моллой. Действие разворачивается в 1967 году. Главный герой едва ли не прямиком из нью-йоркского паба летит во Вьетнам, в эпицентр войны, чтобы выпить по кружке пива с друзьями детства, что отправились воевать.

Рассел Кроу присоединился к Биллу Мюррею и Заку Эфрону. Известно, что картина выйдет на стриминге Apple TV+, но даты релиза пока нет.