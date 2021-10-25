Проблемный Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале

Проблемный Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале — продюсеры решили все же сделать на него ставку, поскольку он прошел курс лечения.

Хейден Кристенсен сыграл Энакина Скайуокера и Дарта Вейдера во второй и третьей частях «Звездных войн». Сериал об Асоке Тано рассказывает о событиях уже после смерти Скайуокера, поэтому вариантов для появления немного: флешбеки или призрак Силы. Правда, пока не уточняют кого покажут: Вейдера или Скайуокера, пишет THR.

Впрочем, возможно он появится в роли именно призрака Силы, так как в шестом эпизоде Энакин стал именно таким призраком. Есть основания полагать, что и покажут его без костюма, в одной лишь джедайской робе, как раз в момент его смерти.

Асока Тано — ученица Энакина. Главная роль досталась Розарио Доусон, которая играла Асоку в «Мандалорце». Старт производства наметили на начало 2022 года, сценаристом назначили Дэйва Филони, который занимался «Войнами клонов».