 
 
  »

Проблемный Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале

Проблемный Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале — продюсеры решили все же сделать на него ставку, поскольку он прошел курс лечения.

Хейден Кристенсен сыграл Энакина Скайуокера и Дарта Вейдера во второй и третьей частях «Звездных войн». Сериал об Асоке Тано рассказывает о событиях уже после смерти Скайуокера, поэтому вариантов для появления немного: флешбеки или призрак Силы. Правда, пока не уточняют кого покажут: Вейдера или Скайуокера, пишет THR.

Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера в сериале об Асоке Тано

Впрочем, возможно он появится в роли именно призрака Силы, так как в шестом эпизоде Энакин стал именно таким призраком. Есть основания полагать, что и покажут его без костюма, в одной лишь джедайской робе, как раз в момент его смерти.

Асока Тано — ученица Энакина. Главная роль досталась Розарио Доусон, которая играла Асоку в «Мандалорце». Старт производства наметили на начало 2022 года, сценаристом назначили Дэйва Филони, который занимался «Войнами клонов».

25 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  