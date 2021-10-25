Оскар Айзек рассказал, почему отказался от роли в «Богемной рапсодии»

В интервью ABC Audio Оскар Айзек вспомнил о роли, которую изначально отверг и впоследствии об этом пожалел. Речь шла о Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» 2018 года.

«В то время я считал, что никто не захочет видеть, как кто-то притворяется Фредди Меркьюри. А потом ровно это и случилось. Так что эта роль прошла мимо меня», — со смехом рассказывает Айзек.

Поделился актёр и мыслями по поводу работы Рами Малека, который в итоге воплотил Меркьюри и получил за это премию «Оскар». «Не думаю, что я мог бы сыграть так, как это сделал Рами Малек. Думаю, он был, как все и считали, великолепен. Но было забавно, я всё время думал про себя: можно же просто посмотреть на него на ютубе. Неужели кто-то захочет видеть притворство?», — подытожил Оскар.

В сентябре с актёром вышло сразу три крупных проекта: «Дюна» Дени Вильнёва, «Холодный расчёт» Пола Шрэйдера и сериал HBO «Сцены из супружеской жизни» с Джессикой Честейн. За «Расчёт» на этой неделе Оскар получил номинацию на премию «Готэм» в категории «лучшая главная роль».

Сейчас голос Айзека можно услышать в оригинальной версии мультфильма «Семейка Аддамс 2: Горящий тур». Недавно он завершил съёмки сериала Marvel «Лунный рыцарь». Среди его предстоящих проектов также значится масштбаный эпик «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы.