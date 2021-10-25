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Около 20 человек погибли в афганском Герате в столкновениях с «Талибаном»

По меньшей мере 17 человек, в том числе мирное население, погибли в результате вооруженных столкновений между формированиями «Талибана»  и вооруженной группой в городе Герат на северо-запале Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Эттелаат-е руз» (Etilaat Roz).

По информации издания, в районе обеда в воскресенье, 24 октября, на улицах города началась перестрелка, продлившаяся до конца дня. Среди жертв семь детей и три женщины. Еще несколько человек получили ранения и были доставлены в местную больницу.

Сообщается, что это первое подобное вооруженное столкновение в Герате с момента, как 12 августа талибы установили контроль над городом.

25 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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