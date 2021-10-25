Новый «Бэтмен» может провалиться в прокате

Новый «Бэтмен» может провалиться в прокате — фильм оказался самым дешевым в производстве, и критики считают, что даже эту планку он не преодолеет.

Кристен Стюарт рассказала о том, что она очень хотела бы сняться в сиквеле «Бэтмена» вместе с давним другом — Робертом Паттинсоном. Но сыграть актриса хотела бы Джокера в женском обличии.

Кинокритик Владимир Пермяков не уверен, что менять пол каноничным персонажам — удачная идея. Привел эксперт и яркий пример для портала PopCornNews.