Новый «Бэтмен» может провалиться в прокате — фильм оказался самым дешевым в производстве, и критики считают, что даже эту планку он не преодолеет.
Кристен Стюарт рассказала о том, что она очень хотела бы сняться в сиквеле «Бэтмена» вместе с давним другом — Робертом Паттинсоном. Но сыграть актриса хотела бы Джокера в женском обличии.
Кинокритик Владимир Пермяков не уверен, что менять пол каноничным персонажам — удачная идея. Привел эксперт и яркий пример для портала PopCornNews.
«Сложно судить. Я с большой осторожностью отношусь к тому, чтобы таких каноничных персонажей резко переформатировать. Может получиться и талантливо, но за последнее время удачных примеров не припомню.
Яркий пример — сериал «Доктор Кто». Доктора сыграла прекраснейшая актриса Джоди Уиттакер, но сериал очень сильно просел в рейтингах. Сперва был всплеск, а потом все просело. Это уже не Доктор Кто, это другой персонаж», — переживает критик.
Leave a Reply