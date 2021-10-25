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Новый «Бэтмен» может провалиться в прокате

Новый «Бэтмен» может провалиться в прокате — фильм оказался самым дешевым в производстве, и критики считают, что даже эту планку он не преодолеет.

Кристен Стюарт рассказала о том, что она очень хотела бы сняться в сиквеле «Бэтмена» вместе с давним другом — Робертом Паттинсоном. Но сыграть актриса хотела бы Джокера в женском обличии.

Кинокритик Владимир Пермяков не уверен, что менять пол каноничным персонажам — удачная идея. Привел эксперт и яркий пример для портала PopCornNews.

«Сложно судить. Я с большой осторожностью отношусь к тому, чтобы таких каноничных персонажей резко переформатировать. Может получиться и талантливо, но за последнее время удачных примеров не припомню.

Яркий пример — сериал «Доктор Кто». Доктора сыграла прекраснейшая актриса Джоди Уиттакер, но сериал очень сильно просел в рейтингах. Сперва был всплеск, а потом все просело. Это уже не Доктор Кто, это другой персонаж», — переживает критик.

25 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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