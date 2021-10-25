Новые фильмы: что посмотреть в ноябре месяце

Октябрь месяц радовал украинцев теплой и солнечной погодой, которая позволяла больше гулять на улице и дышать свежим воздухом. Однако ноябрь может быть не настолько «приятным», поэтому вместо того, чтобы мерзнуть на улице, можно выбрать такой вариант развлечения как поход в кино.

Тем более, второй месяц осени действительно может порадовать разнообразными премьерами кинокартин, которые придутся на любой вкус.

Мы подготовили для Вас подборку фильмов, которые в скором времени выйдут в прокат украинских кинотеатров.

1. «Вечные»

Новая борьба со злом невероятной команды супергероев киновселенной Marvel. Премьера фильма запланирована на 4 ноября текущего года.

«Вечные» познакомят зрителей с новой командой супергероев — бессмертных существ, которые жили на Земле и создавали ее историю и цивилизации.

2. «Почему я живой»

Эпичная история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине ХХ века. Премьера кинокартины известного украинского режиссера Виллена Новака также припадает на 4 ноября 2021 года.

Этот фильм расскажет об истории любви украинки и еврея в начале Второй мировой войны.

3. «Охотники за привидениями: С того света»

Скоро зрители смогут увидеть культовый фильма «Охотники за привидениями: С того света». Премьера запланирована на 18 ноября. Фильм станет продолжением знаменитых «Охотников за привидениями» 1984 и 1989 годов.

История расскажет о семье, которая унаследовала старый заброшенный дом. В здании активно проявляются паранормальные явление, которые переворачивают привычную жизнь в округе с ног на голову. Время пришло! Новое поколение охотников за привидениями должно любой ценой.

4. «Дом Гуччи»

Лента снята по книге Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», которой описываются обстоятельства убийства Маурицио Гуччи в 1995 году. Премьера в Украине состоиться 25 ноября текущего года.

Гламурный эпик охватит четверть вековую историю бренда, начавшись в 70-х годах прошлого века, когда Маурицио Гучи подмял под себя бесперспективный бизнес деда.

5. «Энканто: Мир магии»

Заключением в списке станет новый анимационный фильм от Walt Disney Animation Studios. Премьера мультфильма запланирована на 25 ноября 2021 года.

История расскажет об юная героине и ее семье, которые живут в Колумбии в волшебном доме. Все члены этой семьи обладают магическими способностями, но девочка, к сожалению, не имеет никаких суперсил.