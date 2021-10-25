Новая королева красоты Израиля — Ноа Кохба

Победительницей конкурса и обладательницей титула «Королева красоты Израиля» в этом году стала 22-летняя Ноа Кохба из Бней Атарот. Ноа увлекается кулинарией, дайвингом и серфингом. Участвует в защите экологии моря и пляжей. Она будет представлять Израиль на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в декабре и впервые будет проходить в Израиле (в Эйлате).

Титул вице-мисс завоевала 18-летняя Ярин Бузагло из Петах-Тиквы.

18-летняя Элин Гуревич получила титул «Любимица публики».

Список финалисток

1. Бат-Эль Акала (22), из Бат-Яма. Выросла в семье репатриантов из Эфиопии. В армии служила поваром. Интересуется психологией. Хочет работать с детьми и подростками.

2. Ярин Бузагло (18), из Петах-Тиквы. Сестра певца Лирана Данино. Работает моделью и официанткой. Скоро будет призвана в ЦАХАЛ. Изучала актерское мастерство.

3. Рути Банаим (21), из Кадимы. Фотомодель. Считает образцом для подражания актрису Галь Гадот.

4. Ноа Кохба (22), из Бней Атарот. Увлекается кулинарией, дайвингом и серфингом. Участвует в защите экологии моря и пляжей.

5. Ярин Леви (19), из Гиват Шмуэль. Профессионально занимается катанием на роликах, была победительницей чемпионата Европы. Служит в ЦАХАЛе. Планирует стать юристом.

6. Ади Навот (19), из Модиина. Увлекается танцами, игрой на пианино, моделирует одежду. Для нее образец для подражания – Коко Шанель.

7. Ноа Перец (20), из Эвен Иегуды. В настоящее время служит в армии на северной границе. Как написано в ее резюме, она первая «бодипозитивная» участница конкурса. Хотя по внешнему виду девушки этого не скажешь.8. Гайя Цаири (20), из Петах-Тиквы. В раннем детстве перенесла операцию на стопе, из-за чего прежде не решалась участвовать в конкурсах красоты. Является сторонницей здорового образа жизни.

9. Офир Корсия (20), из Ришон ле-Циона. Фотомодель. Мечтает стать актрисой.

10. Линой Рувим (19), из Ашдода. Снималась в рекламных роликах и музыкальных клипах. Служит в ЦАХАЛе. Планирует изучать бизнес-администрирование.

11. Элин Гуревич (18), из Атлита. «Королева красоты» юга Израиля. Занимается спасением животных.

12. Николь Рахман (20), из Кацира. Служила в спасательном подразделении ЦАХАЛа. Планирует стать инженером.