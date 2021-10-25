На съемках фильма с Болдуином уже были проблемы с оружием

На съемочной площадке вестерна Ржавчина не соблюдали стандарты промышленной безопасности, утверждают члены команды.

За несколько часов до того, как актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок эпизода фильма Ржавчина в Нью-Мексико, шестеро рабочих покинули площадку в знак протеста против условий труда. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Операторы и их помощники, в частности, были разочарованы длительностью смен, многочасовыми поездками на работу и задержками зарплаты.

Кроме того, как утверждается, на съемочной площадке не соблюдали стандарты промышленной безопасности, включая проверку оружия.

Так, за несколько дней до трагедии произошел похожий инцидент: дублер Болдуина случайно произвел два выстрела из пистолета, который должен был быть «холодным», то есть без боеприпасов, включая холостые.

Об этом информировали руководство, однако никакой реакции не последовало.

«Не было никаких встреч по безопасности. Не было никаких гарантий, что это больше не повторится. Все, что они хотели делать, это спешить, спешить, спешить…», – заявил изданию один из членов команды.

Напомним, 21 октября во время съемок одной из сцен вестерна Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из пистолета, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.

В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Согласно протоколам полиции, оружие актеру вручил помощник режиссера, который заявил, что оно безопасное. Как оказалось, револьвер был заряжен боевыми патронами.