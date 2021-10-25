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Кристофер Нолан высоко оценил «Дюну»

Постановщик «Начала» поделился впечатлениями и обсудил фильм с его режиссёром Дени Вильнёвом.

Приятели-кинематографисты поговорили о «Дюне» после показа картины в кинотеатре Гильдии режиссёров Америки в Лос-Анджелесе, а их получасовую беседу записали для подкаста The Director’s Cut.

Нолан поблагодарил своего коллегу за фильм и заявил, что вся команда Вильнёва, включая актёров и съёмочную группу, «проделала совершенно невероятную работу». Отдельно он упомянул качество спецэффектов — как практических, так и тех, для которых использовали компьютерную графику.

Это одно из лучших, самых органичных сочетаний «живой» киносъёмки и созданных при помощи CG визуальных эффектов, что я видел. Происходящее на экране всегда захватывает. […]

Мне кажется, что этот фильм познакомит с «Дюной» новое поколение людей, которые никогда не читали книгу, вдохновит фанатов на её прочтение. Я считаю, что это удивительное произведение.

У меня была возможность увидеть эту картину уже пару раз, и на каждом просмотре я открываю для себя нечто новое, замечаю новые детали этого мира. Это лента, созданная для большого экрана, и я считаю её истинным наслаждением и подарком для любителей кино по всему миру.

Кристофер Нолан
режиссёр

Режиссёр также отметил, что часть съёмок проходила в иорданской пустыне Вади-Рам, где снимали в том числе «Лоуренса Аравийского». По словам Нолана, «Дюна» — один из немногих фильмов, в котором местные пейзажи используются так же выразительно, как и в эпике Дэвида Лина.

В ходе своего разговора режиссёры коснулись и других аспектов производства экранизации фантастического романа, а Дени Вильнёв раскрыл несколько фактов о съёмках.

  • Постановщик «Дюны» действительно старался прибегать к CGI-эффектам и «зелёному экрану» как можно реже (хотя в фильме есть несколько кадров, целиком созданных с помощью графики). По его словам, работать с визуальными эффектами он научился от оператора Роджера Дикинса во время съёмок «Бегущего по лезвию 2049».
  • Снимать пустынные пейзажи на специально подготовленной студийной площадке режиссёр отказался с самого начала. По его словам, такие кадры никогда бы не передали дух оригинала и ощущение «моря песка», которого он пытался добиться.
  • Работая над тем, как выглядит мир фильма, Вильнёв пытался не учитывать другие интерпретации и адаптации книги Фрэнка Герберта. Режиссёр в течение нескольких недель трудился с художником, пытаясь «возродить в памяти те эмоции и образы», которые возникали у него в голове ещё в подростковом возрасте во время первого знакомства с романом.
  • От идеи снимать две части «Дюны» одновременно в Warner Bros. отказались, посчитав, что это будет слишком дорого. Но постановщик даже рад, что так вышло: он уверен, что ни он сам, ни остальные члены команды не выдержали бы таких продолжительных съёмок в пустыне.
  • Фильм стал первым в карьере Вильнёва, над которым работали несколькими съёмочными группами. Режиссёру куда больше нравится трудиться с одной камерой, но он признаёт, что в таком случае на создание ленты потратили бы слишком много времени и сил.
25 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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