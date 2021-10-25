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Кристен Стюарт рассказала, что могла бы сыграть женскую версию Джокера

Кристен Стюарт рассказала, что могла бы сыграть женскую версию Джокера, но не сложилось с продюсерами.

Кристен Стюарт могла бы сыграть женскую версию Джокера в "Бэтмене"

Кристен Стюарт с 2008 по 2012 год снималась с Робертом Паттинсоном в «Сумерках». В интервью Variety звезда сообщила, не прочь сыграть бы женскую версию Джокера в новом «Бэтмене». Украинская премьера фильма запланирована на 3 марта 2022 года.

На вопрос «не рассматривает ли она роль злодейки в киновселенной Мэтта Ривза», Кристен Стюарт ответила: «придумаем что-то новое. Мне нравится этот вайб. Разберемся с другим. Я бы точно сыграла чокнутую, устрашающую персону».

Что известно о сюжете фильма «Бэтмен»
Новый фильм о Бэтмене – это детективная история, растянувшаяся примерно на неделю, где сюжет стартует на Хэллоуин. Бэтмен ведет дневник и читает его зрителям – так устроены почти все диалоги Паттинсона. Большую часть экранного времени (Брюс Уэйн) носит костюм. Он – Бэтмен и крайне мало заинтересован в том, чтобы быть Брюсом.

Актерский состав фильма
Роберт Паттинсон («Сумерки»)
Колин Фаррелл («Джентльмены», «Фантастические звери и где их искать»)
Зои Кравиц («Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда»)
Энди Серкис («Черная пантера»)
Пол Дано («12 лет рабства») и другие.

25 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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