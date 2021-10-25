Израильскими археологами впервые обнаружены следы военного лагеря крестоносцев

Израильские археологи во время раскопок в Циппори-Спрингс обнаружили монеты, наконечники стрел, гвозди для подков и другие предметы, характерные для военного лагеря европейцев. Это первый случай подобных находок на Святой Земле, сообщает Jerusalem Post.

В ходе превентивных раскопок, проведенных перед реконструкцией дороги, соединяющей Назарет со Средиземным морем, ученым удалось обнаружить следы военного лагеря франкских воинов. Это оказался лагерь крестоносцев в Галилее, датируемый XII веком. Археологи обнаружили сотни металлических артефактов, которые указывают, что здесь существовало временное военное поселение во времена Иерусалимского королевства, между 1099 и 1291 годами.

В отличие от римлян, которые буквально наводнили Святую землю каменными и деревянными постройками, военные лагеря европейцев были временными, и потому археологам так сложно отыскать их следы. «Мы получили уникальную возможность изучить средневековый лагерь, узнать больше о культуре и повседневной жизни крестоносцев», — отметил Рафаэль Льюис, исследователь из университета Хайфы. Помимо монет и гвоздей от подков, ученые нашли немало «аристократических артефактов», таких как шпильки и позолоченные пряжки.

Хотя технически все крестоносцы сражались под знаменем короля Иерусалима, они прибыли из разных регионов, были среди них и воины-монахи – тамплиеры и госпитальеры. По словам археологов, у каждой общности были обособленные стоянки. Та часть лагеря, которую обнаружили ученые, принадлежала войскам короля франков.

Согласно историческим данным, около 20 000 крестоносцев покинули лагерь в Циппори 3 июля 1187 года, чтобы помочь своим союзникам в Тиверии, которая находилась в осаде. На следующий день они были уничтожены войсками султана Саладина. Эта победа положила начало новому вторжению на Святую Землю мусульман, которые захватили Иерусалим в октябре 1187 года.

Источник: news.am