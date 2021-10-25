История самого богатого человека в истории: Манса Муса и его золотая империя

Уже четыре года под ряд самым богатым человеком на планете признают Джеффа Безоса, основателя Amazon. Его состояние оценивается в 177 миллиардов долларов. Тем не менее титул самого богатого человека в истории ему всё же не светит. Уже четыре года под ряд самым богатым человеком на планете признают Джеффа Безоса, основателя Amazon. Его состояние оценивается в 177 миллиардов долларов. Тем не менее титул самого богатого человека в истории ему всё же не светит.

Он давно принадлежит Мансе Мусе, легендарному правителю западноафриканской империи Мали. Он был богат настолько, что своими щедрыми подарками смог обрушить однажды экономику целой страны. Как Мансе Мусе удалось приобрести богатство, которое историки называют «неописуемым», создать великую империю и куда всё исчезло после его смерти, далее в обзоре.

Непостижимое богатство





Все рассказы о сказочном богатстве Мусы невероятно захватывают дух. Сейчас почти невозможно разобраться, насколько в действительности был богат и могущественен он на самом деле. Все историки сходятся во мнении, что Манса Муса был богаче, чем кто-либо мог бы описать.

В 2012 году американский веб-сайт Celebrity Net Worth попробовал подсчитать каких же размеров достигало богатство этого человека. Издание получило сумму в 400 миллиардов долларов. Эксперты же утверждают, что размер сосотояния Мусы просто невозможно ограничить какими-то рамками и описать определённым числом.

Манса Муса в экранизации о себе.

В качестве сравнения с этим определением, список из 10 самых богатых людей всех времён:

Манса Муса (1280-1337, король Малийской империи) — богатство неописуемое;

Август Цезарь (63 г. до н.э. — 14 г. н.э., римский император) — 4,6 трлн долларов;

Чжао Сюй (1048-1085, император Сун Шэньцзун в Китае) — неисчислимое богатство;

Акбар I (1542-1605, император индийской династии Великих Моголов) — богатство неисчислимое;

Эндрю Карнеги (1835-1919, шотландско-американский промышленник) — 372 миллиарда долларов;

Джон Д. Рокфеллер (1839-1937), американский бизнес-магнат) — 341 миллиардов долларов;

Николай Александрович Романов (1868-1918, российский царь) — 300 миллиардов долларов;

Мир Осман Али Хан (1886-1967, король Индии) — 230 миллиардов долларов;

Вильгельм Завоеватель (1028-1087) — 229,5 миллиардов долларов;

Муаммар Каддафи (1942-2011, давний правитель Ливии) — 200 миллиардов долларов.

Золотой царь и его империя

Манса Муса родился в царской семье в 1280 году. Его старший брат Манса Абу-Бакр правил Мали до 1312 года. Потом он решил отречься от престола и отправиться в поисках приключений в далёкое путешествие. Абу-Бакр был просто одержим Атлантическим океаном. То, что лежало за его пределами бесконечно манило царя. Он снарядил грандиозную экспедицию в 2000 кораблей. Все они были нагружены различными богатствами. Сопровождать правителя-авантюриста отправились тысячи мужчин, женщин и рабов.

Манса Муса и его империя в конце правления.

Сведений о завершении этого путешествия не сохранилось. Некоторые историки считают, что флот пристал к берегам Южной Америки. Там было организовано поселение. Что потом случилось, опять же никому неизвестно. Никаких исторических подтверждений этой версии нет.

Манса Муса унаследовал трон империи. Он был достаточно мудрым правителем. При его правлении границы государства значительно расширились. Муса Завоевал больше двух десятков городов, в их числе Тимбукту. Границы великой империи Мали простирались в то время от побережья Атлантики до современного Нигера. Они включали в себя значительные части современных Сенегала, Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Гвинеи и Кот-д’Ивуара.

Огромные территории — огромные ресурсы. В то время главными из таковых были золото, слоновая кость и соль. По данным специалистов на Мали приходилась тогда половина всего золота Старого Света. Как все цари того времени Манса Муса обладал богатствами своей страны безраздельно.

Ставшее легендарным паломничество в Мекку

Несмотря на все сказочные богатства Мали, сама империя оставалась малоизвестной остальному миру. Всё изменилось благодаря одному знаковому историческому событию. Манса Муса был весьма набожным мусульманином. Однажды он решил совершить паломничество в Мекку. Для этого нужно было преодолеть многие километры песков Сахары и Египет.

Царь покинул родину в сопровождении грандиозного каравана, состоящего из 60 000 человек. Манса Муса взял с собой весь свой королевский двор, чиновников, солдат, торговцев, погонщиков верблюдов и 12000 рабов. Для пропитания всей этой тьмы людей гнали огромные стада овец и коз. Это был не караван — это был огромный город, движущийся через пустыню. Муса даже взял с собой передвижную мечеть, чтобы в пути можно было помолиться.

Караван Мансы Мусы по пути в Мекку.

Весь блеск и роскошь этого зрелища сложно себе представить. Стоит только сказать, что все люди, включая рабов были разодеты в золотую парчу и лучшие персидские шелка. Больше сотни верблюдов были навьючены исключительно золотом. Когда караван достиг Каира, все жители были невероятно поражены блистательностью этого каравана. Таких богатств раньше никто не видал. Это было фантастическое зрелище.

Каир постигла катастрофа из-за щедрости Мансы Мусы

Манса Муса произвёл в Каире такой небывалый фурор, что даже аль-Умари, посетивший город через 12 лет после этого, слышал рассказы местных о нём. Царь столь щедро раздавал золото направо и налево, что оно невероятно обесценилось. В последующие десятилетие цены на драгоценный металл оставались рекордно низкими. Это привело к экономическому кризису.

Когда Манса Муса проезжал через Египет обратно, он попытался помочь этому горю. Царь выкупил своё золото по бешеным ценам. Многие историки говорят, что Муса потратил на это всё золото, которое у него было. Из-за этого на родине о Мусе нет хвалебных песен. Малийцы считают, что царь попусту растратил богатства страны.

Мали становится знаменитой во всём мире

Конечно, Манса Муса растратил огромное количество золота во время своего паломничества. Но именно эта чрезмерная щедрость и привлекла столь пристальное внимание всего мира к неизвестной доселе стране. Это буквально нанесло Мали на карту. Каталонский Атлас 1375 года содержит изображение африканского правителя, восседающего на золотом троне на вершине Тимбукту, с золотым слитком в руке.

Король Манса Муса, изображенный в Каталонском Атласе. / Фото: Wikimedia Commons

Тимбукту стал своего рода африканским Эльдорадо. Люди приезжали сюда со всего мира, чтобы хоть одним глазком взглянуть на здешние чудеса и сказочные богатства. Вплоть до 19 века у города сохранялся мифический статус затерянного золотого города на краю света. Он служил своего рода маяком как для авантюристов Старого Света, так и для исследователей. Всё это благодаря тому давнему легендарному паломничеству Мансы Мусы.

Царь вернулся из Мекки с несколькими исламскими учёными. Среди них были даже прямые потомки самого пророка Мухаммеда и архитектор Абу эс Хак эс Сахели. Именно по его проекту Манса Муса построил в Мали знаменитую мечеть Джингеребер. Кроме того, что царь щедро спонсировал искусство и архитектуру, он также широко поощрял развитие литературы и образования в целом. При нём было построено много школ и библиотек. Тимбукту стал научным центром того времени. Сюда съезжались учёные со всего мира. Впоследствии на этой базе образовался университет Санкоре.

Мечеть Джингеребер, Тимбукту. / Фото: United Nations Photo / Flickr

Историю пишут победители

Современные историки тщетно пытаются оценить размер богатства Мансы Мусы. К сожалению, это невозможно. Нельзя объять необъятное. После смерти африканского царя в 1337 году в возрасте 57 лет, империю унаследовали его сыновья. Они не смогли достойно продолжить дело отца. Государство раздробилось. Империя прекратила своё существование. Запоздалое прибытие европейцев лишь сделало их свидетелями агонии великого государства.

Специалисты говорят, что история средневекового периода даже сегодня рассматривается только как история Запада. Поэтому империя Мали и история Мансы Мусы не столь широко известны. Позднее прибытие европейцев в регион стало последним гвоздем в гроб империи. Если бы европейцы увидели империю в её золотой период, во времена Мусы, когда она была на пике своей военной и экономической мощи! Пару сотен лет спустя от неё осталась лишь тень, а всё могло бы быть по-другому…

Золотая империя канула в Лету, а всё могло быть иначе… / Фото: twitter.com

Сегодня непостижимо, насколько безмерно было богатство Мансы Мусы, но историки сходятся в одном: это был самый богатый человек в истории. Те изображения, на которых он держит золотой скипетр, сидя на золотом троне, с золотой чашей в руках и золотой короной на голове. Представьте себе столько золота, на сколько хватит воображения, а потом удвойте — это будет похоже на правду.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/021021/51287/