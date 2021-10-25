Генсек ООН призвал страны G20 выделить средства на вакцинацию всего мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к странам G20 с призывом выделить деньги на справедливое распределение вакцин от коронавируса во всем мире. Такое заявление он сделал в Берлине на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021.

Гутерреш напомнил, что ООН объединила силы с ВОЗ для запуска глобальной стратегии вакцинации. Он подчеркнул, что у ВОЗ есть «надежный и просчитанный по стоимости план по доставке вакцин 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% к середине 2022 года».

Глава ООН сообщил, что для реализации этого плана необходимо $8 млрд, и призвал «двадцатку» оказать помощь.

Напомним, Гутерреш и глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус представили стратегию глобальной вакцинации населения против коронавируса 7 октября. Для реализации программы нужны 11 млрд доз вакцин. При этом к октябрю в мире произведено 6,3 млрд доз препарата. Более половины населения земного шара пока не получило ни одной дозы вакцины.