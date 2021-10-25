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Генри Кавилл «изобразил» Джеймса Бонда

Публика в восторге от того, насколько гармонично актер смотрится в образе.

Дипфейк творит чудеса: Генри Кавилл «сыграл» Джеймса Бонда

Дэниэл Крэйг покидает роль Джеймса Бонда, но свято место пусто не бывает — в 2022 году создатели франшизы начнут поиск нового агента 007. Публика всеми силами продвигает своего любимца — Генри Кавилла.

Один из фанатов актера решил наглядно показать продюсерам, что Кавилл будет отлично смотреться в роли. На YouTube появился дипфейк (методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте — прим. ред.), в котором актер приступил к службе на Ее Величество.

За основу был взят Бонд, которого свое время сыграл Тимоти Далтон. Стоит сказать, что в некоторых моментах сложно поверить, что Кавилл в действительности не снимался в бондиане, что его работа в кадре заслуга искусственного интеллекта.

25 октября, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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