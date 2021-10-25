«Газпром» продолжит газовую войну с Европой и собирается ограничивать поставки газа как минимум еще несколько месяцев.

«Газпром» оставляет неизменным план по экспорту газа в дальнее зарубежье, несмотря на энергетический кризис в Европе, вступившей в отопительный сезон с рекордно низкими запасами в хранилищах. «Мы по-прежнему придерживаемся оценки, согласно которой объем поставок газа «Газпрома» в Европу и Турцию по итогам года может составить до 183 млрд кубометров», — сообщила в понедельник в интервью корпоративному журналу газовой монополии генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Экспорт «Газпрома», согласно плану, всего на 8 млрд кубометров (4,5%) превысит уровень провального 2020 года, когда спрос на газ обвалился из-за пандемии и локдаунов.Относительно доковидного 2019 года поставки российского газа сократятся на 17 млрд кубометров (-8,5%), а если сравнивать с 2018-м годом — на 9 млрд кубов (-4,7%), следует из статистики «Газпром экспорта».

Текущий прогноз «Газпрома» по экспорту (183 млрд кубометров за год) предполагает снижение поставок в четвертом квартале примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оценивает аналитик Сбербанк CIB Андрей Громадин.

«Газпром», напомним, начал сокращать прокачку в Евросоюз с июля, когда в подвешенном состоянии оказалась судьба многострадального проекта «Северный поток-2». В августе суд ФРГ отказался выводить газопровод из-под норм Третьего энергопакета ЕС, которы запрещают «Газпрому» использовать больше половины мощностей трубы. Ответом российской компании стало полное прекращение продаж газа на спотовом рынке и сокращение прокачки через Украину и Польшу.