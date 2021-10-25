Фанаты высмеяли яркий киноляп в сериале «Великолепный век»

Фанаты высмеяли яркий киноляп в сериале «Великолепный век» — сложно объяснить как такое пропустили на экран.

Поклонники нашумевшего турецкого сериала «Великолепный век» случайно нашли киноляп в одном из эпизодов. Создатели и режиссеры подверглись насмешкам в Сети. Несмотря на то что сам проект завершился 7 лет назад, у зрителей он продолжает пользоваться популярностью. Они оживленно обсуждают судьбу некоторых персонажей и разглядывают даже самые мелкие детали.

На днях поклонники умудрились заметить, что в одной из серий Махидевран-султан появилась в кадре с французским маникюром, которого в принципе не могло быть в XVI веке, сообщает Teleprogramma.pro.

В Сети увиденное уже обозвали «оплошностью» и отметили: подобные детали могут поставить крест на репутации создателей и самого сериала. Например, после появления стаканчика из «Старбакс» в «Игре престолов» режиссеры и сценаристы вынуждены были оправдываться больше года.