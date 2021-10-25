Фанаты «Ходячих мертвецов» отметили скорбную дату

Пять лет назад, благодаря создателям проекта зрители испытали настоящий шок.

Ровно пять лет назад на экраны вышел эпизод «Ходячих мертвецов», который назывался «Наступит день, когда тебя не станет». Для публики новая серия оказалась настоящей трагедией.

По сюжету эпизода, Ниган (Джеффри Дин Морган) до смерти избивает Авраама и Гленна, который сыграли Майкл Кадлитц и Стивен Юн. Сцена вызвала негодование не только у фанатов сериала.

Федеральная комиссия по связи США резко осудила эпизод за то, что он находится «за гранью жестокости и за гранью зла». Создателей сериала обвинили в садистских наклонностях и даже сравнили с террористами, публично казнящими людей, передает ComicBook.