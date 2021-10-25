Еврокомиссия начинает расследование манипуляций России ценами на газ

Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций, результаты этого анализа будут представлены на саммите ЕС в декабре в Брюсселе. Об этом заявили в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Что касается роста цен на газ и возможных спекуляций, эта тема вызывает озабоченность. Еврокомиссия к середине ноября проведет проверку функционирования рынка газа и углеродных квот на предмет спекуляций», — заявила фон дер Ляйен.

«На базе анализа энергетических рынков ЕК выступит с новыми предложениями, и у нас будет возможность вернуться к теме [цен на газ и электроэнергию] на саммите в Брюсселе в декабре, когда мы будем лучше информированы», — заявил в свою очередь Мишель.

Нужен газ и атом

Глава ЕК в очередной раз выразила уверенность, что в долгосрочной перспективе странам ЕС гарантировать энергобезопасность поможет только переход к зеленой энергетике. При этом она также признала, что Евросоюз нуждается в атомной энергетике и в газе как переходном источнике энергии. «Вместе с этим нам нужен стабильный источник атомной энергии, во время перехода [к зеленой энергетике], конечно, [нужен] газ», — сказала она.