Елизавета II не смогла прийти в церковь после ночи в больнице

Королева впервые не смогла прийти в часовню после возвращения в Виндзор из резиденции в Балморале, где она провела все лето. Королевский биограф Анжела Левин отметила, что отсутствие Елизаветы II на службе имеет большое значение. «Она очень религиозна, и бывать в церкви каждое воскресенье лично для нее очень важно», — объяснила она.

В начале октября Елизавета II появилась на людях с тростью. Через несколько дней стало известно, что врачи запретили ей употреблять алкоголь. 20 октября королева неожиданно отменила визит в Северную Ирландию и легла в больницу для обследования. Она провела ночь под надзором врачей и приехала в Виндзор лишь на следующий день

По сведениям издания The Telegraph, отныне другие члены королевской семьи будут сопровождать Елизавету II во всех поездках. Это позволит им подменить королеву, если у нее вновь возникнут проблемы со здоровьем.

С апреля, когда умер муж Елизаветы II принц Филипп, она участвовала более чем в 100 официальных мероприятиях. Кроме того, монаршая особа провела множество частных встреч. Эксперты по делам королевской семьи не исключают, что плотный график мог негативно сказаться на ее здоровье.

1 ноября Елизавета II планировала приехать в Глазго для участия в конференции ООН по изменению климата (COP26). Эта поездка пока не отменена.