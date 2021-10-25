Джекман подколол Рейнольдса в честь дня рождения

В минувшую субботу свой 45-й день рождения отметил Райан Рейнольдс. Актер давно ведет шуточную вражду в соцсетях с Хью Джекманом, который не смог пропустить важную дату.

Джекман записал ролик, на котором его коллеги по съемочной площадке по очереди поздравляют Рейнольдса с юбилеем. Когда очередь доходит до Хью, то он нехотя произносит на камеру:

«Это непросто… С днем рождения, Райан!. Все, доволен? Так, сколько вас там было? 15 человек?».

После этих слов Джекман начинает раздавать деньги коллегам, которые якобы не собирались поздравлять Рейнольдса бесплатно.