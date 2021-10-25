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Ближайшие визиты Елизаветы II остаются под вопросом

Несколько дней назад Британию потрясла новость о том, что Елизавету II госпитализировали. Также появилась информация о том, что запланированный рабочий визит в Северную Ирландию придется отменить, так как королева хочет некоторое время побыть в Виндзорском замке.

Позже британцев успокоили, что Елизавета II провела в больнице всего одну ночь и утром уже вернулась домой. Ее здоровью ничего не угрожает и Ее Величество пребывает в прекрасном настроении, заверили официальные представители Букингемского дворца.

И хотя опасения, что у королева могла заразиться коронавирусом не подтвердились, последующие рабочие поездки могут быть отложены.

«Она устала», — заявил источник, близкий к королеве, которого цитирует Express.

Однако на экологическом форуме в Глазго Елизавету II все еще ждут вместе с другими членами британской королевской семьи.

25 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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