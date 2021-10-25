Белорусское объединение рабочих объявило о начале общенациональной забастовки

Белорусское объединение рабочих (БОР) объявило о начале общенациональной забастовки с 1 ноября, сообщается в их телеграм-канале.

30 августа объединение заявило, что начинает «предзабастовочное состояние». Лидер БОР и член президиума Координационного совета Сергей Дылевский говорил, что эту инициативу поддерживает огромное количество работников белорусских госпредприятий, сферы частного бизнеса, медики, преподаватели, спортсмены и другие. Главной задачей «предзабастовки», по его словам, должна была стать общая мобилизация людей: физическая и финансовая подготовка людей.

В объединении отметили, что тогда были выдвинуты требования к властям, которые не были выполнены. «Так больше продолжаться не может. Пора рабочим взять будущее в свои руки, – говорится в заявлении. – Мы не можем просто смотреть, как полоумный гражданин разваливает наши предприятия и экономику страны».

Белорусское объединение рабочих призывает остановить производство по всей стране, пока «каждое из десяти требований не будет выполнено». «1 ноября не выходим на работу!» – сказано в обращении объединения.

В интервью Настоящему Времени Дылевский отмечал, что, в отличие от прошедшего года, они не собираются призывать людей собираться на марши, протесты и блокировать цеха. По его словам, главная задача – чтобы работники физически не приступили к своему труду, уехали из города или остались дома.

В конце сентября силовики задерживали рабочих заводов и предприятий. Это были бывшие и действующие рабочие «Гродно Азота», «Белорусской железной дороги» и Белорусского металлургического завода. Некоторые из задержанных входят или входили в стачком – статечный комитет, который занимается защитой прав рабочих. Одних после получения показаний отпустили, других – отправили в СИЗО.