Археологи обнаружили самые древние на Земле ритуальные фаллосы

Археологи обнаружили самые древние на Земле ритуальные фаллосы — им 11 тысяч лет. Турецкие археологи провели раскопки комплекса сооружений, обнаруженного на памятнике Карахан-Тепе эпохи раннего неолита. Внутри одного из зданий, в котором, по всей видимости, проходили ритуальные церемонии, находились 11 вертикально установленных каменных столбов в виде фаллосов, а также каменная мужская голова. Примечательно, что все сооружения впоследствии были намеренно засыпаны землей, камнями и скальными породами. Результаты исследования опубликованы в Turkish Journal of Archaeology and Ethnography.

В эпоху неолита проходил переход человечества не только к производящему хозяйству, но и к новому образу жизни, связанному с появлением долговременных поселений. Вместе с распространением технологий строительства постоянных сооружений в ряде культур менялась и система мировоззрений. Так, в некоторых случаях, например, в Чатал-Хююке, местные жители начали хоронить своих умерших под полами домов или в непосредственной близости от построек. Другим примером изменения системы представлений древних людей служит преднамеренный поджог, снос до основания или засыпка жилищ и ритуальных сооружений после окончания срока их «эксплуатации». Свидетельства этому известны благодаря раскопкам памятников, в частности, в Анатолии, на Ближнем Востоке и Балканах.

В 1997 году на юго-востоке Турции в 55 километрах от города Шанлыурфа археологи обнаружили древнее поселение Карахан-Тепе. Неподалеку от этого памятника находится известный храмовый комплекс Гебекли-Тепе — древнейшее крупное мегалитическое сооружение в мире. Оба этих памятника относятся к докерамическому неолиту. По предварительным оценкам, Карахан-Тепе может оказаться древнее соседнего памятника, возраст которого около 12 тысяч лет. В ходе прошлых раскопок археологи обнаружили более 250 обелисков T-образной формы, а также остатки сооружений. Они предполагают, что поселение существовало в течение 700–800 лет.

Профессор Неджми Карул (Necmi Karul) из Стамбульского университета представил результаты раскопок, проходивших на неолитическом поселении Карахан-Тепе. Археологи вели работы на комплексе сооружений, центральное место в котором отводилось зданию диаметром 23 метра почти прямоугольной формы со скругленными углами. Западная половина сооружения оказалась врезанной в скалу, образуя стену высотой 4,3 метра. Рядом находилось еще одно высеченное сооружение размером 7×6 метров, связанное с предыдущим.

На стене внутри центральной части последней постройки находилась каменная голова, изображающая мужчину с выступающим лбом, толстыми губами и бородой. Карул отметил, что голова была немного повернута в сторону входной лестницы. Кроме того, внутри сооружения находились 11 вертикально установленных каменных столбов, изготовленных в виде фаллосов. Высота этих находок составила от 1 до 1,7 метра, а диаметр — около 30–50 сантиметров. Раскопки показали, что здание было намеренно засыпано землей и скальными породами по определенным правилам, например, столбы перед засыпкой были укреплены крупными камнями.

Археолог отметил, что в этих зданиях, по всей видимости, проходили ритуальные церемонии. Все нежилые постройки на раскопанном участке были намеренно засыпаны землей, скальными породами и камнями. Такая практика, по мнению Карула, требовала много времени и усилий и означала нечто большее, чем оставление сооружения. Возможно, строительство, срок службы и «погребение» здания выступали частью одного длительного ритуала.