Африканский союз вновь исключил из своего состава охваченный беспорядками Судан

Африканский союз (международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки) приостановил членство Судана в этой организации на фоне государственного переворота и ареста военными премьер-министра страны. Глава организации призвал участников переворота соблюдать права человека и отпустить арестованных политиков.

Аналогичные действия были предприняты в 2019 году, когда в этой стране также произошел государственный переворот с участием военных. Они сместили президента Омара аль-Башира, правившего страной более 26 лет, но уже через месяц договорились с оппозицией о создании переходного правительства на три года.

В настоящее время в Судане объявлено военное положение. Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в понедельник о роспуске как этой руководящей структуры, так и правительства. За несколько часов до этого суданские военные арестовали нескольких высокопоставленных политиков и чиновников и взяли под контроль ключевые объекты инфраструктуры, нарушив существовавший с 2019 года компромисс между военными и гражданскими властями страны.