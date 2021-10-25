ABBA выпустила песню, записанную в конце 70-х

ABBA сообщила, что в новый альбом Voyage 5 войдет песня «Just A Notion», не вошедшая почти 40 лет назад в в шестой альбом «Voulez-Vous». Почему он не попал в пластинку, артисты не могут сказать, говорится на их официальной страничке в Instagram.

Как отметил участник группы Бьорн Ульвеус, он и сам не понял почему такое решение было принято.

«Это хорошая песня с отличным вокалом», — подчеркнул он.

Старую-новую песню «Just A Notion» вместе с остальными треками альбома «Voyage 5» можно будет услышать 5 ноября. Пластинка станет девятой по счету студийной пластинкой в дискографии ABBA и первым альбомом группы за последние сорок лет.

Сейчас шведский коллектив предлагает послушать «Just A Notion» на YouTube-канале коллектива.