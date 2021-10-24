 
«  
  »

В США причислили россиян к «бездомным национальностям»

В США причислили россиян к «бездомным национальностям» и прекратили выдачу виз на территории РФ.
Государственный департамент США причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Отчет опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В таком случае заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

Отмечается, что в настоящее время россияне могут подавать заявления на американскую визу в столице Польши Варшаве. Всего в список «бездомных национальностей» попали граждане десяти стран. Среди них Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.

24 октября, 2021 | Category: Новости, Россия, США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  