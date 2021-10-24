Тарантино объяснил свою страсть к ступням

В своих фильмах Квентин Тарантино уделяет много внимания женским ступням. По этому поводу шутят многие коллеги режиссера, отмечая, что он снял с женщин больше обуви, чем служба безопасности в аэропорту.

Даже Брэд Питт однажды не удержался и на вручении премии Гильдии киноактёров США за роль в «Однажды в… Голливуде» заявил, что его коллегами были «ступни Марго Робби, Дакоты Фэннинг и Маргарет Куэлли».

Однако сам режиссер не видит в этом ничего необычного. В своем интервью для журнала GQ Квентин Тарантино отметил, что ни о каком фут-фетише и речи быть не может. Есть и другие всемирно известные режиссеры, являющиеся кумирами миллионов, которые делали акцент именно на ступнях: