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Стартовали съемки украинского фильма «Ты меня любишь?» режиссера Тони Ноябревой

Стартовали съемки украинского фильма "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой

Начаты съемки украинского фильма «Ты меня любишь?» — истории о 90-х, взрослении одной девушки и рождении целой страны.

Как сообщает Госкино, режиссером и автором сценария выступает Тоня Ноябрева.

Съемки фильма будут проходить в Киеве и максимально погрузят зрителя в эпоху начала 90-х.

Особенностью проекта является участие в съемках команды стажеров, которые уже сегодня вовлечены в съемочный процесс в качестве полноценных членов съемочной группы.

Выход ленты в прокат ожидается в 2023 году.

24 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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