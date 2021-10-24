Шаламе проболтался об истинных чувствах Зендаи к Тому Холланду

Актер «Дюны» Тимоти Шаламе случайно проговорился о реальных чувствах Зендаи к Тому Холланду. Накануне Зендая и Тимоти стали новыми гостями в YouTube-шоу BuzzFeed Celeb. Звездам было необходимо пройти тест на лучших друзей, чтобы понять, насколько хорошо они друг друга знают.

Актерам «Дюны» нужно было быстро отвечать на вопросы друг о друге. Так, например, Тимоти ответил правильно на все вопросы о Зендае. Правда, один из ответов было особенно интересно услышать. На вопрос «самый главный краш из знаменитостей» Шаламе ответил: «легко, Том Холланд». Столь незамысловатым ответом Шаламе случайно «спалил» отношения влюбленных.

Сама Зендая на тему сказанного умудрилась неловко отшутиться, а комментировать произошедшее напрямую отказалась.